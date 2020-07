Google investe 10 mld di dollari in India per digitalizzazione

di fct

Nuova Delhi (India), 13 lug. (LaPresse/AP) - Il colosso tecnologico statunitense Google investe in un fondo da 10 miliardi di dollari per aiutare ad accelerare la transizione dell'India verso un'economia digitale nei prossimi 5-7 anni. Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet, ha dichiarato che il progetto si concentrerà sulla costruzione di prodotti rilevanti per le esigenze di business dell'India e che permettano alle aziende di realizzare la 'trasformazione digitale'. Google investirà inoltre nel Paese 1 milione di dollari per supportare l'educazione digitale attraverso un programma diffuso in 22.000 scuole indiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata