Ghosn: In Giappone diritti sono 'farsa', scappato da ingiustizia

di lal

Milano, 8 gen. (LaPresse/AP) - Le condizioni di detenzione in Giappone sono una "farsa" contro i diritti umani e la dignità. Lo afferma l'ex presidente e a.d. di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, apparso per la prima volta in pubblico a Beirut, in Libano, dove Ghosn si è rifugiato dopo essere fuggito dal Giappone. "Non sono scappato dalla giustizia, sono volato verso la giustizia e via dalla persecuzione politica", spiega Ghosn, affermando di aver preso "la decisione più difficile della mia vita".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata