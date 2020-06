Germania, scandalo Wirecard: arrestato ex ceo Braun

di abf

Roma, 23 giu. (LaPresse/Finanza.com) - Mandato di arresto contro l'ex Ceo di Wirecard, Markus Braun. Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, che venerdì scorso avevano portato alle dimissioni dello storico ceo e fondatore della fintech tedesca, oggi la Procura di Monaco ha emesso un mandato di arresto e Braun si è consegnato. I pubblici ministeri accusano di possibile collaborazione con i trasgressori della manipolazione delle vendite per rendere la società più attraente per investitori e clienti. Per Wirecard è emerso un buco di bilancio di 1,9 miliardi di euro con la società di revisione EY che si è rifiutata di certificare il bilancio 2019 e ieri il cda della società ha ammesso che probabilmente non esistono i saldi dei conti fiduciari bancari per tale importo di 1,9 miliardi (un quarto del bilancio della società).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata