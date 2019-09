Germania, Pmi manifatturiero giù a settembre: minimi a oltre 10 anni

di lal

Milano, 23 set. (LaPresse/Finanza.com) - L'attività manifatturiera tedesca resta in profondo rosso. Nella lettura flash di settembre l'indice Pmi manifatturiero scivola a 41,4 punti contro i 43,5 punti di agosto, toccando i minimi a oltre dieci anni. Frena, ma la situazione non è così preoccupante per l'attività servizi che si mantiene sopra la soglia di 50 punti. Nel dettaglio, secondo i dati di Ihs Markit l'indice Pmi servizi in Germania si attesta a 52,5 punti dai 54,8 di agosto (minimi a 9 mesi).

