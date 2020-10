Germania, Pil III trimestre rimbalza a +8,2%, su anno -4,3%

di fct

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Come negli altri Stati europei, anche in Germania il Pil del terzo trimestre rimbalza dopo la flessione dei mesi precedenti, registrando un incremento dell'8,2% rispetto al secondo trimestre. E' quanto comunica una nota dell'ufficio di statistica Destatis. Rispetto allo stesso trimestre del 2019 il Pil segna tuttavia una flessione del 4,3% (dato corretto per effetti di calendario).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata