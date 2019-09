Germania, industriali: Serve deroga pareggio bilancio per investire

di lal

Milano, 25 set. (LaPresse) - La Bdi, l'associazione degli industriali tedeschi, ha invitato il governo a rinunciare alla sua regola del pareggio di bilancio e di farsi carico di nuovi debiti per investire. Ad affermarlo è stato Dieter Kempf, capo della Bdi, secondo cui è giunto il momento di mettere la regola "in deroga momentanea", soprattutto alla luce della crescente esigenza del Paese di grandi investimenti nell'istruzione e nelle infrastrutture digitali. La Bdi, ha spiegato l'industriale, ha sostenuto la politica dei conti in pareggio quando è stata introdotta più di un decennio fa "perché c'era davvero bisogno di migliorare la disciplina di bilancio" ma "ora siamo in una situazione diversa", ha aggiunto l'industriale, come riporta il Financial Times. "Il boom economico sta volgendo al termine, lo Stato può prendere a prestito a tassi di interesse negativi e abbiamo un grande deficit di investimenti", continua il presidente della Bdi. In Germania, la regola del pareggio di bilancio viene accostata strettamente all'ex ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble.

