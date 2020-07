Germania, indice Zew cala a 59,3 punti a luglio: delude le attese

di FCT

Milano, 14 lug. (LaPresse/Finanza.com) - La fiducia degli investitori in Germania peggiora più del previsto a luglio. L'indice Zew sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 59,3 punti rispetto ai 63,4 punti della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un dato pari a 60 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata