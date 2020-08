Germania, Gfk: Fiducia consumatori torna a peggiorare, -1,8%

Milano, 28 ago. (LaPresse/Finanza.com) - In Germania la fiducia dei consumatori è vista in peggioramento, dopo tre mesi consecutivi di miglioramento. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di settembre, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a -1,8 punti dai -0,2 punti della passata rilevazione (dato rivisto al rialzo dai -0,3 punti precedenti), in scia all'aumento dei contagi da coronavirus. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un ulteriore aumento della fiducia a 1,2 punti.

