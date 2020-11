Gentiloni: Doppia recessione non è inevitabile, avanti con aiuti

di fct

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Penso che abbiamo due sfide davanti a noi. Una riguarda il tempo, perché certo non è inevitabile che si verifichi una doppia profonda recessione e combatteremo per questo, ma anche per evitare il ritiro prematuro degli aiuti". Lo ha detto nel corso di un evento online del Financial Times il commissario europeo Paolo Gentiloni. "Questo - ha aggiunto - non riguarda solo gli Stati membri che devono portare a vanti il proprio supporto il più a lungo possibile, ma anche a livello europeo: non dobbiamo mai dimenticarci che la prima risposta alla crisi è stata presa con una decisione comune a livello europeo.

