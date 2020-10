Gentiloni: Da nuove restrizioni significativo rallentamento economia

di fct

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Visto il protrarsi della pandemia specialmente in Europa i Governi hanno dovuto sfortunatamente adottare decisioni difficili restringendo spostamenti e contatti sociali". E' quanto ha detto il Commissario europeo Paolo Gentiloni intervenendo all'evento online del think tank Ceps 'Intereconomics conference'. "Queste misure - ha proseguito - sono sfortunatamente necessarie per abbassare la curva" dei contagi "anche se porteranno a un significativo rallentamento dell'attività economica nel quarto trimestre dell'anno, dopo un terzo trimestre molto buono".

Secondo Gentiloni "prima di tutto i legislatori devono raddoppiare gli sforzi per concludere gli accordi sul Mes e Next Generation Eu senza ulteriori ritardi. Prima succederà prima potranno essere ratificati e prima Next Generation Eu potrà essere implementato. Secondo, dobbiamo continuare a mantenere il sostegno all'economia nella misura in cui sarà necessario e per tutto il tempo che sarà necessario".

