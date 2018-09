Genova, Autostrade: Controlli conformi a legge, mai rilievi Mit

di vln

Milano, 25 set. (LaPresse) - "Sono integralmente rigettate dalla società le contestazioni sull'inadeguatezza delle procedure di controllo da sempre applicate, attraverso il contratto di convenzione con Spea attivo dal 1985. Il sistema di controllo, sottoposto all'esame del Concedente ancora nel 2017, è totalmente conforme con gli obblighi di legge e non è mai stato oggetto di alcun rilievo da parte del Concedente". Lo fa sapere la società in una nota in relazione ai contenuti della relazione della Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi.

