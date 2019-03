Generali, utile +9,4% nel 2018 a 2,3 mld, dividendo a 0,90 euro

di lal

Milano, 14 mar. (LaPresse) - Generali chiude il 2018 con risultati in forte crescita. Il Leone realizza un utile netto di 2,3 miliardi, in aumento del 9,4% su anno, mentre l'utile operativo sale del 3% a 4,9 miliardi. Il dividendo aumenta del 5,9% a 0,90 euro per azione. Il risultato non operativo, patendo in particolare le svalutazioni sugli investimenti azionari e i minori profitti netti di realizzo per la programmata politica di sostenere i rendimenti futuri, è in rosso per 1,36 miliardi di euro, contro il passivo di 1,1 miliardi del 2017.

(Segue)

