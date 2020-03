Generali, nel 2019 risultato operativo record a 5,2mld, utile 2,7mld

Milano, 13 mar. (LaPresse) - Il gruppo Generali chiude il 2019 con un risultato operativo record in aumento del 6,9% a 5,2 miliardi e un utile in crescita del 15,7% a 2,7 miliardi. Lo riferisce una nota di Generali, spiegando che l'utile netto normalizzato ammonta a 2,2 miliardi. Il gruppo conferma un'ottima posizione patrimoniale con il regulatory solvency ratio a 224%, in aumento di 8 punti percentuali. nonostante il perdurare dei bassi tassi di interesse. Il cda propone un dividendo pari a 0,96 euro per azione, in aumento di 6 centesimi rispetto all'anno precedente (0,90 euro per azione). Relativamente all'obiettivo di ottimizzazione finanziaria del piano strategico, a gennaio 2020 il gruppo ha già raggiunto il punto medio della forchetta target di riduzione del debito, con una riduzione della spesa annua per interessi superiore all'obiettivo massimo previsto dal piano. Il RoE a 12,4% si conferma in linea con i target della strategia ‘Generali 2021'.

