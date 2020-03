Generali, Donnet: Solida posizione per far fronte a emergenza virus

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "I risultati del 2019 e i progressi compiuti rispetto ai target del piano strategico ‘Generali 2021' ci mettono in una solida posizione per far fronte all'emergenza, continuamente in evoluzione, causata dalla diffusione del Covid-19 nel mondo". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Generali, Philippe Donnet, nella nota che accompagna i risultati del 2019. "La nostra priorità - ha aggiunto - è quella di salvaguardare la salute e il benessere delle nostre persone garantendo la continuità di tutte le nostre attività e mantenendo pienamente i livelli di offerta e servizio ai clienti". Generali "ha chiuso il 2019 - ha continuato Donnet - con il miglior risultato operativo della sua storia e con un'eccellente solidità patrimoniale, consolidando la posizione tra i leader globali del settore".

