Generali, Donnet: Offerta obbligatoria su Cattolica non è sul tavolo

di fct

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Un'offerta obbligatoria su Cattolica non è sul tavolo. Non stiamo considerando questa opzione". E' quanto ha detto Philippe Donnet, ceo del gruppo Generali, in conference call con gli analisti.

