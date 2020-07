Generali, Donnet: Avanti con pagamento dividendo

di fct

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Ad oggi intendiamo pagare il dividendo previsto. Abbiamo già pagato la prima tranche e il consiglio di amministrazione del prossimo 11 novembre farà le sue valutazioni sulla capacità di confermare questo dividendo". Lo ha detto il ceo del gruppo Generali, Philippe Donnet, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle cedole dopo l'estensione della raccomandazione dello stop ai pagamenti della Bce per tutto il 2020. "Oggi non vedo motivi che potrebbero impedirne il pagamento. La Bce regola le banche, non il settore assicurativo", ha ricordato Donnet, sottolineando che "il settore bancario non c'entra niente con quello assicurativo e si capisce quando si vede i nostri risultati del primo semestre - che ovviamente sono stati colpiti dal Covid-19 - che l'attività assicurativa in questo contesto di pandemia è molto resiliente".

