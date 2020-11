Generali, De Courtois: Covid può creare nuove opportunità M&A per noi

di fct

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Confermo che abbiamo le risorse finanziarie per delle acquisizioni e quello che è nuovo - è una buona notizia - è che il Covid può creare nuove opportunità per noi che non sarebbero state possibili prima". E' quanto ha detto Frederic De Courtois, general manager del gruppo Generali, in conference call con gli analisti. "Ci saranno nuove opportunità interessanti per noi - ha sottolineato - e continueremo ad essere attivi, ma allo stesso tempo a essere disciplinati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata