Generali, Borean: Risultati dimostrano resilienza del gruppo

di fct

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "I risultati dei primi nove mesi, in particolare l'eccellenza dei margini tecnici a supporto del risultato operativo e l'ottima solidità patrimoniale, continuano a dimostrare la resilienza di Generali". E' quanto afferma il group cfo di Generali, Cristiano Borean, commentando i risultati del gruppo per i primi 9 mesi. "In uno scenario ancora caratterizzato dalle pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie determinate dal perdurare della pandemia - aggiunge -, il gruppo conferma i suoi punti di forza basati su una posizione di leadership in Europa e un modello di business prevalentemente retail, flessibile e diversificato. Generali ha inoltre continuato a essere un autentico Partner di Vita per i propri clienti, grazie a iniziative specifiche di aiuto e assistenza, e a supportare le comunità nei principali paesi dove opera, anche attraverso il Fondo Straordinario Internazionale per il Covid-19”.

