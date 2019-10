Gedi, De Benedetti rinuncia a carica presidente onorario

di lal

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Carlo De Benedetti ha rinunciato alla carica di presidente onorario di Gedi Gruppo Editoriale. Lo annuncia una nota. "Confermando le mie divergenze sulla conduzione e prospettive dell'azienda, per coerenza rinuncio alla carica di Presidente Onorario", dichiara De Benedetti, mentre il consiglio di amministrazione della società ringrazia il manager per il lavoro svolto in questi anni. "Prendiamo atto - dice il cda - della sua decisione di rinunciare alla carica di Presidente Onorario e desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per il contributo determinante da lei fornito alla Società negli ultimi 40 anni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata