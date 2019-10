G20, Fmi: Politica coraggiosa può aumentare Pil di oltre 4%

di vsc

Milano, 11 ott. (LaPresse) - "L'economia globale si trova in una congiuntura difficile". Lo scrive il Fondo monetario internazionale nel suo 'G-20 Report on Strong, Sustainable, Balanced and Inclusive Growth', segnalando però che "un'azione politica coraggiosa e di ampia portata metterà la crescita su un percorso più forte e stabile e gioverà a tutti". Secondo l'Fmi, "l'uso di tutti gli strumenti disponibili, a seconda dei casi, promette il massimo impatto e può aumentare il livello del Pil del G20 di oltre il 4% nel lungo periodo".

