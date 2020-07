Furlan: Governo non ci convoca, a fine mese iniziativa forte

di dab/abf

Roma, 22 lug. (LaPresse) - "Sono circa tre settimane che ci sentiamo annunciare che saremo convocasti per aprire il confronto sulla riforma del fisco. All'annuncio non sta seguendo la convocazione. Alla fine di questo mese, come Cisl Cgil e Uil promuoveremo un'iniziativa forte per indirizzare il governo sulle priorità di utilizzo di queste importanti risorse europee. Tra le priorità ovviamente c'è anche la riforma del fisco”. Così a Sky TG24 Economia il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, a proposito della riforma del fisco.

