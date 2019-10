Fs, utile netto +4,3% a 362 milioni nel I semestre-2-

di vsc

Milano, 8 ott. (LaPresse) - I costi operativi, nonostante la crescita del fatturato, restano sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2018 attestandosi a 4,68 miliardi di euro (+0,8%), anche grazie all'attuazione crescente di politiche di saving avviate a partire dal secondo semestre 2018, volte a creare ulteriore valore per il gruppo. Il numero complessivo del personale del gruppo passa infine da 81.356 a fine giugno 2018 a 83.167 unità, principalmente per effetto di nuove assunzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata