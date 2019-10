Fs, utile netto +4,3% a 362 milioni nel I semestre

di vsc

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Nel primo semestre Fs ha realizzato un utile netto di 362 milioni di euro, in progresso del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. In aumento anche i ricavi operativi, che salgono del 2,2% a 5,98 miliardi di euro, e l'Ebitda, che sale del 7,5% a 1,3 miliardi di euro. Alla crescita del gruppo, illustra una nota, contribuiscono le positive performance dei ricavi da servizi di trasporto che, raggiungendo i 3,75 miliardi di euro, segnano un incremento di 100 milioni di euro rispetto al primo semestre 2018. Nello specifico, mostrano un segno positivo tutte le componenti legate al trasporto: crescono infatti i ricavi relativi ai servizi passeggeri su ferro Long Haul e Short Haul (complessivamente +48 milioni di euro), i ricavi connessi al trasporto passeggeri su gomma (+39 milioni di euro) e i ricavi del settore merci su ferro (+12 milioni di euro). Gli investimenti, in linea con il trend storico, continuano a rappresentare un elemento centrale nelle politiche di sviluppo del gruppo che, nel primo semestre dell'anno, ha consuntivato una spesa di oltre 2 miliardi di euro di investimenti che, per più del 50%, ha interessato il mantenimento in efficienza e sicurezza della rete sia convenzionale sia AV/AC. Il gruppo mantiene inoltre un elevato livello di solidità finanziaria con mezzi propri che, al 30 giugno 2019, si attestano a 42,1 miliardi di euro e con una posizione finanziaria netta pari a 8,6 miliardi di euro.

