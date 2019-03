Fs, ricavi 2018 a 12,1 mld, utile netto a 559 mln a +1,3%

di abf/npf

Roma, 26 mar. (LaPresse) .- I ricavi operativi di Fs superano per la prima volta nella storia del Gruppo i 10 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 2.785 milioni di euro (+30% rispetto al 2017) e si attestano a 12,1 miliardi. E' quanto rende noto Fs in merito alla relazione Finanziaria 2018. Il risultato netto di utile raggiunge i 559 milioni di euro, con un incremento dell'1,3% in valore assoluto rispetto al 2017.

