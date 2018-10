Fmi taglia le stime del Pil italiano, incidono "l'aumento dello spread e l'incertezza sull'agenda del nuovo governo'

Il Pil dell'Italia si avvia ad aumentare dell'1,2% nel 2018 e a rallentare poi, con un incremento di appena l'1%, nel 2019. Lo stima il Fondo momentario internazionale che ha lasciato invariate le previsioni di crescita del Belpaese rispetto allo scorso luglio. La stima degli economisti di Washington per il prossimo anno è ancora molto distante dai numeri della nota di aggiornamento del Def, in cui il governo scrive di aspettarsi un Pil in aumento dell'1,5% nel 2019.

Rispetto ad aprile 2018, invece, le stime sono state riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali per quest'anno e di 0,1 punti per il 2019. La revisione al ribasso rispetto ad aprile, si legge ancora nel rapporto, dipende dal "deterioramento della domanda esterna e interna e all'incertezza sull'agenda del nuovo governo".

Incertezza Italia alza spread - In Italia, per il Fmi, "l'incertezza politica e delle politiche" potrebbe mettere in fuga gli investimenti privati e "indebolire" la crescita anche per l'impennata dello spread. "L'incertezza politica e delle politiche - spiega il rapporto del Fondo monetario internazionale, nel suo World Economic Outlook - potrebbe dissuadere gli investimenti privati e indebolire l'attività economica in diversi paesi, aumentando la possibilità di riforme più lente o di cambiamenti significativi degli obiettivi". In particolare, Fmi ricorda che "le recenti difficoltà nella formazione di un governo in Italia e la possibilità di una marcia indietro delle riforme, o l'attuazione di politiche che danneggerebbero la sostenibilità del debito, hanno innescato un forte allargamento degli spread".

Italia non cambi riforme di lavoro e pensioni - E ancora. "In Italia, le passate riforme su pensioni e mercato del lavoro dovrebbero essere mantenute", sostiene il Fmi aggiungendo inoltre che a Roma "dovrebbero essere perseguite ulteriori misure, come il decentramento della contrattazione salariale per allineare i salari alla produttività del lavoro a livello di impresa". Per il responsabile economista del Fondo Monetario Internazionale Maurice Obstfeld, l'Italia "è più a rischio" di potenziali "shock" ed è cruciale "che il governo operi nel quadro delle regole europee". Il Fondo auspica, quindi, che l'Italia non faccia alcun passo indietro rispetto alla riforma Fornero sulle pensioni, ma anche sul Jobs Act.

Tensioni su banche, Italia rafforzi conti pubblici - I paesi dell'eurozona con "spazi fiscali attualmente limitati", tra cui l'Italia, dovrebbero approfittare della crescita e delle politiche della Bce per rafforzare i conti pubblici e allentare le tensioni sulle banche. "Nell'area dell'euro - scrive il Fondo - i paesi con spazi fiscali attualmente limitati (ad esempio Francia, Italia, Spagna) dovrebbero utilizzare questo periodo di crescita al di sopra del potenziale e una politica monetaria accomodante per ricostituire i cuscinetti fiscali, il che contribuirebbe ad alleviare le tensioni delle banche cariche di titoli sovrani".

Disoccupazione Italia a 8,8% nel 2018 e a 8,5% nel 2019 - Il Fmi vede, inoltre, una disoccupazione italiana all'8,8% nel 2018, in flessione dal 9,4% del 2017, e poi ancora in calo all'8,5% nel 2019. L'inflazione è vista all'1,3% nel 2018, lo stesso livello del 2017, e all'1,4% nel 2019.

Più partecipazione donne a lavoro porterebbe guadagni economici - Ridurre il divario di partecipazione alla forza lavoro tra uomini e donne dovrebbe generare ingenti guadagni economici, attraverso due meccanismi: da una parte l'ingresso di nuove competenze nei posti di lavoro, portate dalla componente femminile, dall'altra una più rapida riallocazione della forza lavoro verso i settori in maggiore crescita, come quello dei servizi, caratterizzato da una maggiore parità di genere. È quanto sostiene ancora il Fondo monetario internazionale nel documento 'Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence', nel quale si evidenzia come, nonostante negli ultimi 20 anni siano stati fatti dei progressi nell'incremento della partecipazione femminile alla forza lavoro, "il passo è stato irregolare e rimangono ampi divari". Questi meccanismi, si legge nel documento "implicano che la riduzione della sottoccupazione femminile dovrebbe produrre maggiori guadagni rispetto ad un aumento equivalente dell'occupazione maschile", dal momento che "la diversità di genere apporta benefici tutti suoi".

180 milioni posti di lavoro femminili a rischio automazione - Dato l'attuale stato della tecnologia, sono 180 milioni a livello mondiale i posti di lavoro occupati da donne che rischiano di essere sostituiti dall'automazione, compromettendo oltre il 14% della forza lavoro femminile globale. Lo calcola il Fondo monetario internazionale, a partire da una stima per cui in 30 Paesi (i 26 membri Ocse, più Cipro e Singapore) i posti di lavoro femminili ad alto rischio automazione nei prossimi due decenni (che presentano cioè più di un 70% di possibilità di essere rimpiazzati) sono 26 milioni. Dal momento che in media sono richiesti loro compiti maggiormente di routine, si legge nel documento, le lavoratrici affrontano un rischio di automazione maggiore rispetto ai lavoratori: a rischio è infatti l'11% della forza lavoro femminile, contro il 9% di quella maschile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata