Fmi: Pil Ue -9,3% ritorno livelli pre-crisi solo nel 2022

di fct

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Il Pil europeo si contrarrà del 9,3% nel 2020 per tornare ai livelli del 2019 - prima della crisi legata al coronavirus - solo nel 2022. E' quanto scrive in una nota l'economista del Fondo monetario internazionale Poul Thomsen. "Se verrà trovato un vaccino o una cura efficace per il Covid-19 la ripresa potrà essere più rapida, ma se ci fossero nuove ondate di infezione sarebbe vero il contrario", spiega l'economista.

