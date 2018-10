Fmi: Pil Italia al +1,2% nel 2018, poi rallenta al +1% nel 2019

di lal

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Il Pil dell'Italia si avvia ad aumentare dell'1,2% nel 2018 e a rallentare poi, con un incremento di appena l'1%, nel 2019. Lo stima il Fondo momentario internazionale che ha lasciato invariate le previsioni di crescita del Belpaese rispetto allo scorso luglio. La stima degli economisti di Washington per il prossimo anno è ancora molto distante dai numeri della nota di aggiornamento del Def, in cui il governo scrive di aspettarsi un Pil in aumento dell'1,5% nel 2019.

