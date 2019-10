Fmi: Pil globale 2019 rivisto al ribasso al +3%-2-

di vsc

Milano, 15 ott. (LaPresse) - "L'outlook globale rimane precario", scrive ancora il Fondo monetario internazionale, evidenziando che "con la crescita al 3%, non c'è spazio per errori nelle politiche e c'è un bisogno urgente che i policymaker ridimensionino collaborativamente le tensioni commerciali e geopolitiche". In più, segnala l'Fmi, è essenziale che i paesi "continuino a lavorare insieme per affrontare i temi principali, come il cambiamento climatico, la tassazione internazionale, la corruzione e la sicurezza informatica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata