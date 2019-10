Fmi: Oltre 50% debito aziende in Italia è di grado speculativo

di vsc

Milano, 16 ott. (LaPresse) - La quota stimata di "debito di grado speculativo" sul totale del debito aziendale è superiore al 50% in Italia, così come in Spagna e Regno Unito. Lo segnala il Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability Report, rilevando comunque "notevoli cali dalla crisi finanziaria globale" da questo punto di vista.

