Fmi: Italia non cambi riforme di lavoro e pensioni

di lal

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "In Italia, le passate riforme su pensioni e mercato del lavoro dovrebbero essere mantenute". Così l'Fmi nel World Economic Outlook, che aggiunge inoltre che a Roma "dovrebbero essere perseguite ulteriori misure, come il decentramento della contrattazione salariale per allineare i salari alla produttività del lavoro a livello di impresa".

