Fmi, Gopinath: Pil Italia ancora debole, impatti su investimenti

di lal

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "La crescita nella seconda parte del 2018 è stata particolarmente debole per l'Italia, che è caduta in recessione, e questa debolezza si è protratta nel 2019". Lo afferma Gita Gopinath, capo economista dell'Fmi, rispondendo a una domanda sull'Italia nella conferenza stampa di presentazione del World Economic Outlook. Sull'economia italiana, prosegue Gopinath, "le preoccupazioni restano per i costi dei finanziamenti sovrano e bancario, rischi che abbiamo chiaro, che potrebbero avere un impatto indebolemento gli investimenti".

