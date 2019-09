Fmi, Georgieva (Banca Mondiale) unica candidata a nuovo dg

di lal

Washington (Usa), 9 set. (LaPresse/AFP) - Un alto dirigente della Banca mondiale non affronta alcun ulteriore sfidante nella sua corsa per diventare direttore generale del Fondo monetario internazionale. Lo ha annunciato l'Fmi. La bulgara Kristalina Georgieva, attualmente ceo della World Bank, è l'unica in corsa per rimpiazzare il direttore generale uscente, Christine Lagarde, che andrà a capo della Bce dal primo novembre prossimo.

