Fmi: Debito pubblico globale salito a record storico 101,5%

di fct

Milano, 10 lug. (LaPresse) - La risposta politica globale alla pandemia di coronavirus è stata "senza precedenti", con quasi 11.000 miliardi di dollari messi in campo in tutto il mondo. Tuttavia, il debito pubblico globale ha raggiunto "il livello più alto della storia, salendo a oltre il 100% del Pil mondiale, oltre i picchi" registrati "post Seconda Guerra Mondiale". E' quando scrive il Fondo monetario internazionale, che stima ora per il 2020 un debito globale al 101,5% del Pil.

