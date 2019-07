Fmi: Cambiamento clima minaccia per salute ed economia globale

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "I cambiamenti climatici rimangono una minaccia globale per la salute e i mezzi di sussistenza in molti Paesi, ma anche per l'attività economica globale". È il monito dell'Fmi, che ha aggiornato il suo rapporto World Economic Outlook, ricordando che sui temi della protezione dell'ambiente "la cooperazione internazionale si è diluita per la non partecipazione di Paesi chiave". Secondo il Fondo, altri rischi discussi nel Weo "sono diventati ancora più importanti negli ultimi mesi, in particolare aumentando le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico" mentre "i conflitti civili in molti Paesi aumentano i rischi di orribili costi umanitari, di tensioni migratorie nei Paesi vicini e, insieme alle tensioni geopolitiche, una maggiore volatilità nei mercati delle materie prime".

