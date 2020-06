Fisco, Visco: serve riforma complessiva, non imposta per imposta

Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco scettico sulla riduzione dell'Iva: Sul fisco "serve una riforma complessiva", ha detto intervenendo a un convegno all'Accademia dei Lincei aggiungendo che non bisogna intervenire "imposta per imposta". Lo stato di incertezza non consente di fare previsioni ragionevoli ma la caduta del pil potrà raggiungere il 10% circa nel 2020, ha spiegato il numero di Palazzo Koch. Il governatore parla di "flessione drammatica" e chiede che per la ripartenza sia messo a punto "un piano di medio lungo ben costruito". "Il clima di incertezza non significa che non si debba fare nulla".

"All'Italia serve la capacità di spendere bene i fondi europei che vanno utilizzati in progetti utili", ha affermato Visco ricordando che si tratta di fondi che comunque andranno pagati.

