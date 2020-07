Fisco, Ue lancia pacchetto per trasparenza e lotta a concorrenza sleale

di fct

Milano, 15 lug. (LaPresse) - Un pacchetto fiscale che "mira a rafforzare l'equità fiscale, intensificando la lotta contro l'abuso fiscale, frenando la concorrenza fiscale sleale e aumentando la trasparenza fiscale". E' l'obiettivo del nuovo pacchetto appena approvato dalla Commissione europea, come spiega una nota dell'esecutivo Ue. Si tratta di 25 azioni distinte per rendere la tassazione "più semplice, più equa e più in sintonia con l'economia moderna nei prossimi anni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata