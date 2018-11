Fisco, Tria: Illegalità mette in pericolo bilanci pubblici

di ntl/npf

Roma, 20 nov. (LaPresse)- "La formazione non rafforza solo le competenze a favore della Gdf ma poi in generale aiuta a contrastare tutti i fenomeni di illegalità che mettono in pericolo i bilanci pubblici tutti gli assi portanti della nostra costituzione economica" e dunque "aiuta a consolidare la cultura della legalità". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria all'inaugurazione dell'anno accademico della Gdf.

