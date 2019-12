Fisco, Ocse: Italia settima per tasse, pressione fiscale al 42,1%

di lal

Milano, 5 dic. (LaPresse) - L'Italia è settima nella classifica Ocse per il livello di entrate dalla tasse. È quanto emerge dall'aggiornamento delle 'Revenue Statistics' sul sito dell'Organizzazione internazionale con sede a Parigi. Nel 2018 la pressione fiscale si era attestata al 42,1%, contro la media Ocse del 34,3%. Il Paese tra i 37 dell'area in cui le tasse pesano di più è la Francia, con un livello di pressione fiscale del 46,1%, mentre in fondo alla classifica c'è il Messico (16,1%). Tra i principali Paesi Ocse, la pressione fiscale era nel 2018 del 38,2% in Germania, del 34,4% in Spagna, del 31,4% in Giappone e del 24,3% negli Usa.

