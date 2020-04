Fisco, Mef: Entrate tributarie +5,4% a 70,58 mld a gennaio-febbraio

di fct

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Nei primi due mesi dell'anno aumentano le entrate tributarie erariali. Tra gennaio e febbraio, rileva il Mef in una nota, ammontano infatti a 70,58 miliardi di euro, segnando un incremento di 3,617 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento quindi del 5,4%. Il Mef spiega che tale risultato è stato determinato principalmente dall'andamento positivo a febbraio dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+741 milioni) e di quelli dell'imposta sostitutiva dovuta sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (+1,129 miliardi). Sempre a febbraio il gettito presenta andamenti positivi per le ritenute Irpef da lavoro dipendente (+3,4%) e per l'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+62,9%).

