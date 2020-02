Fisco, Marattin: Non ci accontenteremo di riforma marginale Irpef

di dab/ect

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Noi non ci acconteremremo di una riforma marginale dell'Irpef, quella è un'imposta che non regge più". Così il vice capogruppo alla Camera, Luigi Marattin, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia Viva. "Non possiamo più permetterci un sistema discale che scoraggia il lavoro", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata