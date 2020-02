Fisco, Gualtieri: Per riforma Irpef non faremo cassa con Iva

di lal

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "Noi pensiamo di disattivare queste clausole di salvaguardia ereditate, che noi abbiamo eliminato completamente per quest'anno e abbiamo ridotto per l'anno prossimo. Le vogliamo, ovviamente, eliminare del tutto. Stiamo lavorando a una riforma fiscale centrata sull'Irpef e non pensiamo di aumentare l'Iva". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Omnibus su La7. "Ci potrebbe essere qualche rimodulazione in alcuni settori, ma non è nostra intenzione fare cassa dall'Iva. Vorremmo invece intervenire per semplificare le imposte e l'Irpef, e ridurre la pressione fiscale. È un lavoro molto complesso e molto limitato, e si misurerà con le risorse che sono disponibili", aggiunge Gualtieri.

