Fisco, Fraccaro: Estesa definizione accesso autonomo Superbonus

di ect

Milano, 3 ott. (LaPresse) - “Nella fase di conversione in legge del Dl Agosto sono state approvate tre importanti modifiche all'impianto del Superbonus al 110%. Abbiamo voluto recepire le richieste di cittadini e imprese con tre norme che chiariscono ed estendono la definizione di accesso autonomo, ampliano lo stato di legittimità dell'immobile e abbassano i quorum assembleari necessari per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Un'operazione di semplificazione del Superbonus che ne amplia ancora di più la portata. Grazie al lavoro del Parlamento che ha accolto queste modifiche”. Lo annuncia il sottosegretario di Stato alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata