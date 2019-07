Fisco, al via 'rottamazione ter': tempo fino al 31 luglio

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Pronti i nuovi moduli per aderire alla 'rottamazione ter' e al 'saldo e stralcio' delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dal cosiddetto Decreto Crescita. La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale dell'Agenzia stessa, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l'elenco delle cartelle 'rottamabili' e consultare le guide informative. Le dichiarazioni di adesione 'tardive', cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

