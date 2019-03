Fisco, agenzia entrate: in 2018 incassati 16.2 miliardi (+11%)

Roma, 18 mar. (LaPresse) - Nel 2018 la lotta all'evasione fiscale ha riportato nelle casse dello stato 16.2 miliardi di euro (+11% rispetto al 2017). Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. Le somme sono state incassate tramite versamenti diretti (+10%), lettere per la compliance (+38%) e ruoli (+4%). Si registra invece una flessione delle entrate derivate da misure straordinarie, come la definizione delle liti fiscali (-87%), la rottamazione (-41%) e la voluntary disclosure (-25%), dalle quali derivano incassi per 3 miliardi di euro che, sommati ai recuperi da controlli ordinari, portano il dato complessivo degli incassi 2018 a 19,2 miliardi di euro.

