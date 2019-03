Fisco, Agenzia Entrate: Con e-fattura smascherate frodi per 688 mln

di acp/vor

Roma, 18 mar. (LaPresse) - Grazie alle analisi del rischio basato su e-fatture e dati del portale Fatture e corrispettivi, in poco più di due mesi e' stato smascherato un complesso sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni euro. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. Dopo la prima fase di avvio sono oggi circa 2.7 milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di e-fatture con una percentuale di scarto pari a 3.85%.

