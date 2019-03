Firenze, al via il Festival Nazionale dell'Economia Civile

Ha preso il via oggi a Firenze, presso il prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il primo Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma fino al 31 marzo. L’evento darà voce alle tante espressioni di una società civile in movimento, con uno sguardo particolarmente rivolto ai giovani, alle loro ambizioni ed ai loro progetti, ad imprenditori che creano valore sostenibile, a comunità che mettono in pratica esperienze cooperative, partecipative, capaci di generare sviluppo. Ideato da Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, progettato e organizzato con Next-Nuova Economia per Tutti e SEC-Scuola di Economia Civile, il Festival – nella tre giorni di lavoro articolati in panel – vedrà la partecipazione di oltre 80 testimoni italiani ed internazionali.