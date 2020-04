Fincantieri, utile Spa a 151 mln: gruppo in rosso per 148 mln

di fct

Milano, 1 apr. (LaPresse) - Ricavi per 4,3 miliardi di euro, Ebitda di 489 milioni, Ebitda margin all'11,3% e utile di esercizio pari a 151 milioni, al netto della svalutazione della partecipazione in Vard per euro 50 milioni e degli oneri straordinari per amianto di euro 40 milioni). Questi i risultati principali di Fincantieri Spa per il 2019, come riferisce una nota. A livello di gruppo, invece, i ricavi ammontano a 5,8 miliardi, con una crescita dell'8%, mentre il risutato d'esercizio è negativo per 148 milioni di euro, al netto di oneri fiscali (euro 73 milioni), oneri straordinari (euro 67 milioni) e risultato delle discontinued operations negativo per euro 24 milioni.

