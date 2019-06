Ferrero, maxi-protesta blocca in Francia principale fabbrica Nutella

"Centosessanta dipendenti sono in sciopero dalla notte tra lunedì e martedì scorsi, nessun camion entra o esce dal sito da quella data", dichiara il sindacalista Fabrice Chanchel

di Paolo Tavella

Una maxi-protesta dei suoi lavoratori blocca da quasi una settimana in Francia la principale fabbrica della Nutella nel mondo. A bloccare la produzione del sito Ferrero di Villers-Ecalles, il primo sito produttivo al mondo per quanto riguarda la Nutella, è stata la protesta dei lavoratori che chiedono incrementi salariali. "Centosessanta dipendenti sono in sciopero dalla notte tra lunedì e martedì scorsi, nessun camion entra o esce dal sito da quella data", dichiara il sindacalista Fabrice Chanchel, aggiungendo che "la produzione di Kinder Bueno è ferma da martedì. Su quattro linee dedicate alla produzione di Nutella, solo una lavora al 20% della sua capacità".

Stando a una mail interna, la direzione dell'impianto avrebbe dichiarato che il blocco dell'accesso all'impianto è "completamente illegale", mentre il management della fabbrica ha stabilito una sanzione, entrata in vigore lunedì mattina alle 6, di "mille euro per ora per chi blocca illegalmente l'accesso al sito".

L'impianto Villers-Ecalles produce 600.000 vasetti di Nutella al giorno, ovvero un quarto della produzione mondiale e impiega 400 persone con contratti a tempo indeterminato. Il più grande gruppo dolciario e del cioccolato del mondo, ha praticamente raddoppiato il proprio fatturato in dieci anni a più di dieci miliardi di euro. Dispone di 22 siti di produzione e oltre 30.000 dipendenti.

