Ferrero compra i biscotti e gli snack Kellogg's per 1,3 miliardi dollari

Nuova acquisizione in Nord America per Ferrero. A poco più di un anno dall'operazione con cui si è aggiudicato il business dei dolci a stelle e strisce di Nestlé, il gruppo di Alba ha concluso un accordo definitivo con un altro colosso come Kellogg's, per l'acquisto questa volta di un sostanzioso pacchetto di brand che spaziano dai biscotti alle crostate, passando per i coni gelato e gli snack alla frutta. Il valore complessivo della transazione, rende noto la società statunitense, è di 1,3 miliardi di dollari - circa 1,16 miliardi di euro ai tassi correnti - con l'affare che dovrebbe giungere al closing entro la fine di luglio.

La società italiana, già nota oltreoceano per l'iconica Nutella, ma anche per i cioccolatini Rocher e le caramelle Tic Tac, si porta questa volta in casa i biscotti Keebler, Mother's, Famous Amos e Murray's, ma anche quelli prodotti per le "girl scout" statunitensi e altri prodotti dolciari. Business che lo scorso anno hanno realizzato vendite nette per quasi 900 milioni di dollari e un risultato operativo di circa 75 milioni. L'operazione, inoltre, la vedrà acquisire strutture produttive in Georgia, nel Kentucky, nello stato di Washington e nell'Illinois.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata