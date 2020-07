Ferrero, Feltrinelli e Lamborghini, per gli italiani aziende più attrattive in cui lavorare

Ferrero, Feltrinelli, Lamborghini. Sono queste le società per le quali gli italiani vorrebbero lavorare. La classifica è stata stilata da Randstand, operatore attivo nei servizi per le risorse umane che ogni anno stila in 33 Paesi un elenco delle aziende più attrative e considerate il miglior datore di lavoro. In classifica in Italia quest'anno ci sono anche Alenia, Mondadori, Maserati, Avio, Stm, Abb e Mediaset.



Tornando alle società sul podio Ferrero viene scelta per sicurezza del posto di lavoro, atmosfera di lavoro piacevole buon equilibrio fra vita lavorativa e vita privata mentre Maserati è considerata al top per retribuzione e benefit interessanti.



La ricerca valuta infatti i principali aspetti che vengono considerati come i più attrattivi e tra questi spiccano appunto buon equilibrio fra vita lavorativa e vita privata, atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione e benefit interessanti, sicurezza del posto di lavoro visibilità del percorso di carriera.



Più in generale e su base mondiale il 50% dei candidati dichiara che non lavorerebbe per un'azienda con una pessima reputazione - neanche con un aumento dello stipendio, mentre il 96% concorda che l'allineamento dei valori personali con la cultura di una azienda è un fattore fondamentale per la soddisfazione dei dipendenti nel lavorare per tale azienda.



Per quanto riguarda i canali di assunzione Il 52% dei candidati cerca prima di tutto il sito web dell'azienda e i social media per saperne di più su un datore di lavoro.



